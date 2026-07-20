الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الكويتي، صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، في ظل استمرار العدوان الإيراني على دول في المنطقة. اضافة اعلان





ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ودعت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، مع تعرض عدد من دول المنطقة لعدوان إيراني، استهدف مناطق مدنية ومنشآت مختلفة، فيما أعلنت الدول ودفاعات جوية اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت، فجر الاثنين بتوقيت الأردن، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.



وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، فجر الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية، في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة.





