الأحد 2026-05-03 11:13 م

الكويت: انتهاء التدابير الاستثنائية واستئناف الدوام بـ "قوة العمل الكاملة"

علم الكويت.
الكويت
 
الأحد، 03-05-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-   أنهت دولة الكويت حالة التدابير الاستثنائية التي فرضتها الأحداث الأخيرة على الجهات الحكومية، مع دخول قرار استئناف نظام الدوام الرسمي بـ "قوة العمل الكاملة" حيز التنفيذ اليوم الاحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، شهدت مدارس الكويت استئناف دوام طلبة المرحلة الثانوية حضوريا، إيذانا باستئناف العملية التعليمية بشكلها الطبيعي بعد توقفها في الأول من آذار الماضي والتحول إلى الدراسة عن بعد.

 
 


