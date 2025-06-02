الكويت.. بدء تسليم جوازات المسحوبة جنسياتهن بسبب المادة الثامنة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بمعاملة هذه الفئة معاملة المواطنين الكويتيين"، مشيرة إلى أن التسليم سيتم وفق إجراءات منظمة لضمان انسيابية العمل.
ولضمان تنظيم عملية الاستلام، حددت الإدارة الشروط التالية:
ضرورة حجز موعد مسبق عبر منصة "متى" ضمن تطبيق "سهل" الحكومي
اختيار خدمة "استلام جواز مادة 8" من ضمن الخيارات المتاحة
إحضار الوصل الأصلي لتسليم الجواز عند الحضور للموعد
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكويتية لتنظيم أوضاع هذه الفئة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المعمول بها.
وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت سلسلة من القرارات خلال الفترة الأخيرة لتنظيم أوضاع المسحوبة جنسياتهن، بما يضمن حقوقهن مع الحفاظ على الثوابت القانونية للدولة.
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