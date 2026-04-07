الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

الكويت تتعامل مع 17 طائرة مسيّرة

الثلاثاء، 07-04-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة تعاملت مع 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات 24 الماضية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة، إن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 15 بلاغا خلال الـساعات 24 الماضية وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدا مواصلة القوات المسلحة أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم وبما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة