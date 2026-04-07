الكويت تتعامل مع 17 طائرة مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة تعاملت مع 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات 24 الماضية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

اضافة اعلان