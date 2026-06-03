الكويت تجدد رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران وتعدّ اتهامها بذلك "باطلا"

الوكيل الإخباري- جدّدت الكويت، الأربعاء، رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى، واصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بـ"الباطلة"، وذلك بعدما حمّلت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أميركية في الخليج، وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولتين.

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