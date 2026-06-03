الكويت تجدد رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران وتعدّ اتهامها بذلك "باطلا"

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على "رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة"، معتبرة أن "الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل".
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