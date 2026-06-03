الأربعاء 2026-06-03 06:41 م

الكويت تجدد رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران وتعدّ اتهامها بذلك "باطلا"

الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة
الكويت
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:09 م

الوكيل الإخباري-   جدّدت الكويت، الأربعاء، رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى، واصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بـ"الباطلة"، وذلك بعدما حمّلت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أميركية في الخليج، وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولتين.

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وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على "رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة"، معتبرة أن "الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل".

 
 


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