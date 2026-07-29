الكويت تدين استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة
الأربعاء، 29-07-2026
09:51 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/783682
الوكيل الإخباري-
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صدر عنها يوم الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
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وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.