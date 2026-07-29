الكويت تدين استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صدر عنها يوم الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

اضافة اعلان