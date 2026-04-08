الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

الكويت تدين بشدة أعمال التخريب واقتحام قنصليتها في البصرة بالعراق

علم الكويت.
الأربعاء، 08-04-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت دولة الكويت، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها البالغين، وبأشد العبارات، لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك "غير مقبول وخطير" للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن هذه الأفعال تمثل خرقا جسيماً وصارخاً لالتزامات العراق، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.


وحملت الكويت العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها.

 
 


