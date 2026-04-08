الكويت تدين بشدة أعمال التخريب واقتحام قنصليتها في البصرة بالعراق

الوكيل الإخباري- أعربت دولة الكويت، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها البالغين، وبأشد العبارات، لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك "غير مقبول وخطير" للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن هذه الأفعال تمثل خرقا جسيماً وصارخاً لالتزامات العراق، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.