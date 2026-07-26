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الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر
الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر
 
الأحد، 26-07-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، آخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، شددت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.
 
 


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الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

عربي ودولي الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر



 
 






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