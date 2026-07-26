الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، شددت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.
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