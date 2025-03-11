الكويت تدين قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن غزة

الوكيل الإخباري- أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قطع التيار الكهربائي في قطاع غزة، منتهكة بذلك وما تزال أبسط الحقوق ومخالفة بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اضافة اعلان