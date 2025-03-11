 
الثلاثاء 2025-03-11 10:18 م
 

الكويت تدين قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن غزة

الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الكويت
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري-   أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قطع التيار الكهربائي في قطاع غزة، منتهكة بذلك وما تزال أبسط الحقوق ومخالفة بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اضافة اعلان


وجددت الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

فلسطين متصرف لواء الوسطية: جولات ميدانية مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية في رمضان

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

فلسطين هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1292) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة, كما تم التعامل مع (94) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(27) حادث إ

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس: بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

جرش

أخبار محلية محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك تحت التهديد

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير قوله منتقدا حكومة نتنياهو "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في لبنان كما هو الحال في غزة".

فلسطين بن غفير: مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها بلبنان كما هو الحال في غزة



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة