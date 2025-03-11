الكويت تدين قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن غزة

وجددت الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
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