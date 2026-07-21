الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على مهاجمة ناقلة في مضيق هرمز

06:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية الثلاثاء أنها استدعت السفير الإيراني احتجاجا على استهداف ناقلة كويتية الاثنين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، في هجوم قالت إنه أسفر عن إصابة "عدد من أفراد طاقمها". اضافة اعلان





وجاء في بيان للوزارة أن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلّم السفير محمد توتونجي "مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان، مساء الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها". ورأت الخارجية في ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديدا لأمن وحرية الملاحة الدولية"، مطالبة إيران "بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة".





