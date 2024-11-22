الكويت تسحب الجنسية من ملياردير عربي شهير

وجرى إيقاف الصانع، الذي صنفته "فوربس" في عام 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم، من قبل السلطات السعودية في 18 أكتوبر 2017، إثر تخلف مجموعته الشهيرة "سعد" في عام 2009 عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وفي عام 2009، تعرضت مجموعة "سعد" ومجموعة "القصيبي" التي تمتلكها عائلة أحمد القصيبي، لأكبر انكشاف ديون في منطقة الخليج العربي، حيث قدرت ديون كلتيهما بـ20 مليار دولار.
وتوالت النزاعات بين المجموعتين، لتتهم عائلة القصيبي معن الصانع بالتسبب في انهيار كيان الشركتين إثر سيطرته على شركة التمويل داخل المجموعة بالكامل، رغم استقالته منها، متهمة إياه باختلاس 9 مليارات دولار.
وتواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من الالاف بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، ليصل العدد إلى أكثر من 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.
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