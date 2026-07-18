الكويت: تعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء لهجوم إيراني

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان "في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت، تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية".
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
-
مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية
-
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5 آلاف قتيل
-
البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية
-
البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر
-
طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي
-
الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل
-
الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة أغلب الرحلات بعد تعليق عمليات المطار