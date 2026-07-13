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الكويت تعلن أنها تتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي

صاروخ إيراني.
ارشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 07:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكويتي، الاثنين، أنه يتصدى "لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي"، في ظل تعرضها لهجمات إيرانية.اضافة اعلان


وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تتصدى حاليا القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".

وتجددت الحرب في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، إذ تطلق إيران صواريخ على الأردن ودول خليجية، فيما تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران.
 
 


gnews

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