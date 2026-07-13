الكويت تعلن أنها تتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تتصدى حاليا القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".
وتجددت الحرب في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، إذ تطلق إيران صواريخ على الأردن ودول خليجية، فيما تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران.
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