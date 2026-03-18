الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أن قوة الواجب تمكنت من إسقاط 7 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي، العميد جدعان فاضل، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.



من جهة أخرى، أكد فاضل أن القراءات في الأجواء والمياه الإقليمية ضمن المعدلات الطبيعية، موضحا أن الفرق المختصة بمركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الشعاعي تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المعنية لضمان سلامة الجميع، حيث تعمل منظومة الرصد الإشعاعي على مدار الساعة.







