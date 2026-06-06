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الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي

الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي
 
السبت، 06-06-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، استئناف حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الساعة 6:15 صباحاً، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أُغلق مؤقتاً كإجراء احترازي عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد، مشيرة إلى أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة، حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

وأكدت الهيئة عودة العمليات الجوية إلى طبيعتها، ومواصلة متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة معادية، وتمكنت من اعتراضها عبر منظومات الدفاع الجوي.
 
 


gnews

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