الكويت تعلن التصدي لهجمات معادية بصواريخ ومسيّرات

وكتب الجيش على منصة (إكس) "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية" من دون تحديد مصدرها.
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وأعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنّ قواتها بدأت بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ ضربات الولايات المتحدة لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
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