الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، أن 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات.





وكان الحرس الوطني الكويتي، أعلن في وقت سابق عن إسقاط 8 طائرات "درون" فى مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان، تأكيده أن قوات الحرس الوطني على أهبة الاستعداد وتعمل بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام.



وشدد جدعان على أهمية الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.







