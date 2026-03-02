الثلاثاء 2026-03-03 12:28 ص

الكويت تعلن مقتل عسكري من قوتها البحرية أثناء تأدية مهامه

علم الكويت
الكويت
 
الإثنين، 02-03-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكويتي، الاثنين، مقتل عسكري من قواته البحرية أثناء تأدية مهامه، من دون أن يكشف ملابسات مقتله.

وذكر الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "رئاسة الأركان العامة للجيش تنعي... الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية"، مشيرا إلى مقتله مساء الاثنين "أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

 
 


