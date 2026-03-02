الكويت تعلن مقتل عسكري من قوتها البحرية أثناء تأدية مهامه

وذكر الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "رئاسة الأركان العامة للجيش تنعي... الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية"، مشيرا إلى مقتله مساء الاثنين "أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".
