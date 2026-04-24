الكويت تُعيد فتح مجالها الجوي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الشيخ حمود مبارك الصباح، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من الخميس وذلك بعد توقف حركة الطيران مؤقتًا واحترازيًا منذ 28 شباط الماضي جراء الأوضاع في المنطقة.

وقال الشيخ حمود الصباح إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.