الكويت تُعيد فتح مجالها الجوي

الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة
الجمعة، 24-04-2026 12:37 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الشيخ حمود مبارك الصباح، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من الخميس وذلك بعد توقف حركة الطيران مؤقتًا واحترازيًا منذ 28 شباط الماضي جراء الأوضاع في المنطقة.

اضافة اعلان


وقال الشيخ حمود الصباح إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.


وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدًا للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة.

 
 


