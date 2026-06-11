الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة

07:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، صباح الخميس، إغلاق الأجواء مؤقتًا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، وذلك كإجراء احترازي للمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. اضافة اعلان





وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن قرار الإغلاق بدأ اعتبارًا من الساعة 4:50 صباحًا، مع تحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقًا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة.



وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لتعرض دولة الكويت لاعتداءات إيرانية "آثمة"، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.



وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت، مشيرة إلى أن إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية ستتم فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر، وبناءً على تقييم الجهات المعنية المختصة.



ودعت الهيئة المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة.



وفي السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.



وأهابت رئاسة الأركان بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين ردًا على الضربات الأميركية الأخيرة.



وأفاد بيان للحرس الثوري، نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، بأنه "خلال موجتي عمليات، ضربنا 18 هدفًا مهمًا تابعًا للجيش الأميركي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين"، مضيفًا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي "تمت إصابتها وتدميرها".



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، الأربعاء، شن "ضربات دفاعية" ضد إيران، إذ قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون "قوية" و"واضحة"، مشيرًا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية.



وقال هيغسيث، في تصريح لصحفيين في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا: "إن الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية، وستكون واضحة، وإذا حدثت ليل غد، فستكون قوية، وستكون واضحة".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشن هجومًا "قويًا للغاية" على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، وأعلن أن بلاده تحصل على النفط من إيران.



وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة"، مشيرًا إلى إسقاط إيران طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز.







