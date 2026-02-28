الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

-
أخبار متعلقة
تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير
وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج
الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً
الجيش الإسرائيلي يجدد الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
هل قتل الخامنئي في الضربة الأخيرة ؟ عراقجي يحسم الجدل
الداخلية البحرينية: استهداف مبانٍ سكنية في العاصمة المنامة
مسؤول عسكري في الكيان يكشف الستار عن الأسماء التي تم استهدافها في الضربة الأولى
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان