الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم السبت، الاكتفاء بأداء صلاة العشاء وإلغاء صلاة التراويح بكافة مساجد الكويت حتى إشعار آخر في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.








