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الكويت توقف اعتماد جامعات وتحذف برامج دراسية أمريكية دون توضيح السبب

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 03-11-2024 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت قرارا يقضي بإيقاف التسجيل والالتحاق بجامعتين من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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 ونص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت على إيقاف الالتحاق والتسجيل في المراحل الجامعية والدراسات العليا بكافة التخصصات في جامعتي ويمينغ ونيو مكسيكو.

وعملت السلطات الكويتية على حذف الجامعتين من قوائم الاعتماد لدى جهاز الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، داخل دولة الكويت.

كما أصدر وزير التعليم الكويتي قرارا آخر يقضي بحذف 4 برامج دراسية ودرجات علمية من قوائم الاعتماد لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.

 
gnews

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