الكويت توقف اعتماد جامعات وتحذف برامج دراسية أمريكية دون توضيح السبب

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت قرارا يقضي بإيقاف التسجيل والالتحاق بجامعتين من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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