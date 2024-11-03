الكويت توقف اعتماد جامعات وتحذف برامج دراسية أمريكية دون توضيح السبب

وعملت السلطات الكويتية على حذف الجامعتين من قوائم الاعتماد لدى جهاز الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، داخل دولة الكويت.
كما أصدر وزير التعليم الكويتي قرارا آخر يقضي بحذف 4 برامج دراسية ودرجات علمية من قوائم الاعتماد لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.
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