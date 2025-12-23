الأربعاء 2025-12-24 12:31 ص

الكويت.. حبس محامٍ 3 سنوات لنشره أخبارا كاذبة بشأن المسحوبة جنسيتهم

ب
أرشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 10:52 م

الوكيل الإخباري- قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس محامٍ لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تظلمات المسحوبة جنسيتهم وفق المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي إضافة إلى التحريض على مخالفة القوانين.

وذكرت صحيفة "القبس الكويتية" أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم وقررت حبسه لمدة 3 سنوات لظهوره في مقطع فيديو يحرض على مخالفة القانون.

وتنص المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي بعد التعديل على أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي، لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائيا بل يتطلب منحها إياها إجراءات وشروطا محددة.

اضافة اعلان


جدير بالذكر أن الكويت شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات سحب الجنسية بسبب التزوير خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي.


وأنجزت الجهات المختصة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عددا من ملفات التزوير يعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته طوال عام 2024 بأكمله.


وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة برودة القدمين المستمرة.. علامة تحذيرية لمشكلات صحية متعددة

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الطقس الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

ل

أسواق ومال "غازبروم": الاستهلاك العالمي للغاز يتجاوز التوقعات في 2025 رغم العوامل السياسية

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

عربي ودولي النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل

ل

أخبار محلية الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة

ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة

عربي ودولي ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة



 






الأكثر مشاهدة