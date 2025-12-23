الكويت.. حبس محامٍ 3 سنوات لنشره أخبارا كاذبة بشأن المسحوبة جنسيتهم

وذكرت صحيفة "القبس الكويتية" أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم وقررت حبسه لمدة 3 سنوات لظهوره في مقطع فيديو يحرض على مخالفة القانون.
وتنص المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي بعد التعديل على أن زواج المرأة الأجنبية من كويتي، لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائيا بل يتطلب منحها إياها إجراءات وشروطا محددة.
جدير بالذكر أن الكويت شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات سحب الجنسية بسبب التزوير خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي.
وأنجزت الجهات المختصة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عددا من ملفات التزوير يعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته طوال عام 2024 بأكمله.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
