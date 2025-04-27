الكويت.. حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير القانونية التي قد تهدد السلامة العامة.
وأشارت إلى أن استغلال الكهرباء في تعدين العملات المشفرة يزيد الأحمال على الشبكة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق السكنية والتجارية والخدمية.
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