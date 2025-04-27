الأحد 2025-04-27 11:04 ص
 

الكويت.. حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة

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تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت السلطات الكويتية 47 منزلا مخالفا استخدمت في تعدين العملات المشفرة في إطار حملة واسعة لمنع مخالفات الكهرباء.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير القانونية التي قد تهدد السلامة العامة.

وأشارت إلى أن استغلال الكهرباء في تعدين العملات المشفرة يزيد الأحمال على الشبكة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق السكنية والتجارية والخدمية.

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RT

 
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