الكويت: دمرنا طائرات مسيرة إيرانية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

الوكيل الإخباري- دمر الجيش الكويتي، صباح الجمعة، طائرات مسيرة إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، وفق المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية سعود عبدالعزيز العطوان.

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وقال العطوان، في بيان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.