الكويت: دمرنا طائرات مسيرة إيرانية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

وقال العطوان، في بيان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.
وأوضح أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
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