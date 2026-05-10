الأحد 2026-05-10 02:31 م

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

الأحد، 10-05-2026 01:48 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن القوات المسلحة رصدت فجر الأحد عددا من المسيّرات داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.اضافة اعلان


وأكد العطوان جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
 
 


