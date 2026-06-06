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الكويت: رصد واعتراض 7 صواريخ بالستية

ظ
أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 08:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت رصد 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، واعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.


وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق، عن تعاملها فجر اليوم، مع ثلاثة بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض دفاعي.

 
 


gnews

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