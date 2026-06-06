الكويت: رصد واعتراض 7 صواريخ بالستية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت رصد 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، واعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.