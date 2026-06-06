الكويت: رصد واعتراض 7 صواريخ بالستية

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق، عن تعاملها فجر اليوم، مع ثلاثة بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض دفاعي.
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