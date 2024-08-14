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الكويت.. قانون رسمي يمنع الموظفين من العفو عن المعتدين عليهم

الكويت
الكويت




 

الأربعاء، 14-08-2024 01:21 م

الوكيل الإخباري-   أقرت الكويت تشريعات جديدة، تمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم، وسط ردود فعل واسعة ومتباينة حول عدم جواز التصالح.

 

وتضمن التعديل نصا جاء فيه "عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه".

ووجد التعديل الجديد معارضين كثرا، قالوا إن الموظف قد يكون سببا في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيرا من الخلافات يمكن حلها بالصلح.

كما وجد القرار مؤيدين كثرا قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.

 

روسيا اليوم

gnews

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