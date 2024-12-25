الكويت.. قرار جديد يخص الأشخاص المسحوبة جنسيتهم

وقال اليوسف إن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".
وأضاف أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.
وأشار إلى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية، ثم يتم الطلاق، وأضاف: "بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".
وتقوم الحكومة الحالية بفتح ملف الجنسية الكويتية، والذي أثبت حصول الآلاف عليها عن طريق الغش والتزوير، بالإضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات أخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون.
كما أن إسقاط الجنسية شمل زوجات الكويتيين ممن حصلوا عليها بسبب الزواج، مما أثار ردود فعل متباينة داخل المجتمع. وأسقطت الحكومة الكويتية أكثر من 12 الف جنسية منذ بداية فتح الملف في أغسطس الماضي.
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