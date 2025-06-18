الأربعاء 2025-06-18 10:50 م
 

الكويت: نعمل ضمن إطار خليجي لرصد أي مؤشرات إشعاعية محتملة

علم الكويت
علم الكويت
 
الأربعاء، 18-06-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا "نعمل ضمن إطار خليجي جماعي لرصد أي مؤشرات إشعاعية محتملة قد تنتج عن التصعيد".

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واضاف "جميع المؤشرات بشأن الإشعاع سليمة حتى الآن والحالة تحت المتابعة الدقيقة".


وتابع "ننسق خليجيا لتقديم الخدمات القنصلية في إيران والمواطن الخليجي يحظى بدعم مباشر".

 
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