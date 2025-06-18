الكويت: نعمل ضمن إطار خليجي لرصد أي مؤشرات إشعاعية محتملة

واضاف "جميع المؤشرات بشأن الإشعاع سليمة حتى الآن والحالة تحت المتابعة الدقيقة".
وتابع "ننسق خليجيا لتقديم الخدمات القنصلية في إيران والمواطن الخليجي يحظى بدعم مباشر".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل ترامب يعلن أنه لم يتخذ بعد قرارا في شأن المشاركة في الضربات على إيران
-
إيران تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على تصريحات بلاده "المسيئة"
-
غوتيريش يطالب بعدم تدويل الصراع بين إيران وإسرائيل
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الإيراني الأخير كان استثنائيا
-
إيران: نجحنا بالتصدي لعدد من الهجمات السيبرانية الصهيونية
-
الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران
-
مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله
-
إسرائيل تعلن رصد صواريخ أطلقت من إيران