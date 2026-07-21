الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الثلاثاء أن إيران شنت هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق.

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