الثلاثاء 2026-07-21 05:34 م

الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
 
الثلاثاء، 21-07-2026 03:07 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الثلاثاء أن إيران شنت هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أنه تم إخماد الحرائق، ويجري حاليا تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية اختتام مشروع الوظائف الخضراء في الأردن

ل

أخبار الشركات سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة

ت

أخبار محلية اجتماع للجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي

ب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

ب

كأس العالم إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين

ل

أخبار محلية الطاقة توقع اتفاقية لإعداد عطاء مشروع الغاز لمنطقة الملك الحسين التنموية

ب

أخبار محلية بدء أعمال مشروع صيانة طريق المغطس بمنطقة البحر الميت

ل

أخبار الشركات الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون



 
 






الأكثر مشاهدة

 