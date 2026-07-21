الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

وأضافت الوزارة أنه تم إخماد الحرائق، ويجري حاليا تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح.
-
أخبار متعلقة
-
توتر دبلوماسي بين الصين والفلبين عقب واقعة ببحر الصين الجنوبي
-
عشرات القتلى والمصابين و 100 مفقود جراء فيضانات اجتاحت أفغانستان
-
عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص
-
صور فضائية تكشف حاجزًا ترابيًا يقسم قطاع غزة إلى نصفين
-
أوساط الرئيس الكولومبي المنتخب تتحدث عن خطة لاغتياله
-
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار جنوب البلاد ضمن "المناطق التجريبية"
-
179 راكبًا على متن العبارة .. حصيلة مأساوية لحادث الغرق قبالة غيانا
-
رسالة من ترامب إلى بورنهام بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية