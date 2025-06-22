الكيان تحت النار .. رشقة ثقيلة تصيب 10 مواقع صباح الأحد

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الوكيل الإخباري- هزّت ثلاثة صواريخ إيرانية مدينتي تل أبيب وحيفا صباح اليوم الأحد، في أعقاب رشقة صاروخية ثقيلة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ضمن تصعيد غير مسبوق بين الجانبين. اضافة اعلان





وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن الصواريخ سقطت في 10 مواقع مختلفة، من بينها منطقة الكرمل، والسهل الساحلي الشمالي، وحيفا، وتل أبيب الكبرى، دون أن تُعلن حتى الآن عن حصيلة دقيقة للخسائر.



وكالات