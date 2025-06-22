الكيان تحت النار .. رشقة ثقيلة تصيب 10 مواقع صباح الأحد

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن الصواريخ سقطت في 10 مواقع مختلفة، من بينها منطقة الكرمل، والسهل الساحلي الشمالي، وحيفا، وتل أبيب الكبرى، دون أن تُعلن حتى الآن عن حصيلة دقيقة للخسائر.
وكالات
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