الأحد 2026-03-29 10:21 ص

الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب

الأحد، 29-03-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري- قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، تظاهرات حاشدة خرجت في عدة مدن رئيسة احتجاجًا على استمرار الحرب مع إيران، واعتقلت 18 متظاهرًا وسط أجواء من التوتر والمواجهات الميدانية أيضًا.اضافة اعلان


وأفادت مصادر عبرية بأن قوات الشرطة اعتقلت 13 متظاهرًا في تل أبيب و5 آخرين في مدينة حيفا، كما شهدت مدينتا القدس وبئر السبع تجمعات مماثلة تنديدًا بالسياسات العسكرية المتبعة.

واستخدمت قوات “حرس الحدود” القوة المفرطة لتفريق المحتجين في ساحة “هبيما” بتل أبيب، بذريعة مخالفة تعليمات الجبهة الداخلية التي تحظر تجمهر أكثر من 50 شخصًا في الأماكن المفتوحة بسبب الأوضاع الأمنية أيضًا.

وشهدت التظاهرات اعتداءات مباشرة من قبل عناصر الشرطة على المشاركين، حيث وثّقت كاميرات الصحافة قيام ضباط بالاعتداء جسديًا على رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، وتجاهل حصانته البرلمانية.

كما أظهرت مقاطع فيديو قيام عناصر أمن بسحل مسنٍّ وإلقائه أرضًا، ودفع المتظاهرين بقوة لمغادرة الأرصفة والشوارع أيضًا.

وتشير هذه الاحتجاجات إلى تحول بارز في الرأي العام الإسرائيلي، حيث انضمت لأول مرة حركات مناهضة للحكومة إلى نشطاء اليسار في المطالبة بوقف الحرب.

وهتف المتظاهرون في حيفا ضد استمرار الحرب، وحملوا لافتات تذكّر بمعاناة ملايين الأطفال داخل الملاجئ نتيجة الرشقات الصاروخية المستمرة.
 
 


