الثلاثاء 2026-02-10 11:46 ص

الكيان يلوح بتصعيد عسكري وضربة قريبة بعد امتلاكه لطائرة "إف 35"

الكيان يلوح بتصعيد عسكري وضربة قريبة بعد امتلاكه لطائرة "إف 35"
الكيان يلوح بتصعيد عسكري وضربة قريبة بعد امتلاكه لطائرة "إف 35"
 
الثلاثاء، 10-02-2026 09:48 ص
الوكيل الإخباري-  لمّحت إسرائيل إلى إمكانية شن ضربات على إيران "قريبًا"، في تصريح جديد يشير إلى أن التصعيد العسكري ضد طهران احتمال وارد بقوة، رغم المفاوضات التي تجريها مع واشنطن.اضافة اعلان


والإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "كما كانت طائرات إف 35 حاسمة في الهجوم على البرنامج النووي الإيراني في يونيو 2025، فإنه من الممكن أن تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران مجددًا قريبًا".

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة من أجل شن هجوم على إيران، رغم المفاوضات التي تخوضها واشنطن وطهران في سلطنة عُمان.

وأتى تصريح كاتس خلال "احتفال" شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتسليم الجناح رقم 350 من طائراتها المقاتلة إلى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لإنتاج طائرات "إف 35" المقاتلة.

وأوضحت الشركة أن الجناح "تم إنتاجه وتجميعه في إسرائيل باستخدام تقنيات تصنيع متطورة في منشآتها".

وتُعد مقاتلات "إف 35" الأميركية من أهم مصادر التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وفي 18 كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز "إف 35 آي" إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، تم شراؤها من شركة "لوكهيد مارتن"، ما رفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل إلى 48 طائرة، من أصل 50 طائرة تم الاتفاق على شرائها.

وتُعد هذه الطائرات الثلاث جزءًا من اتفاقية طويلة الأمد، لرفع عدد طائرات "إف 35" التي تمتلكها إسرائيل من 25 إلى 50 طائرة.

وتتبقى لإسرائيل آخر طائرتين، من المقرر تسليمهما في وقت لاحق من عام 2026.

ويوجد حاليًا 1300 طائرة من طراز "إف 35" في الخدمة لدى 11 دولة حول العالم.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!



 






الأكثر مشاهدة