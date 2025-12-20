المؤسسات الإماراتية الإنسانية تتعاون في تجهيز حمولة سفينة "محمد بن راشد" المتجهة لغزة

إغاثات متنوعة
وتضمّ السفينة على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تتوزع بواقع 65% مواد غذائية، و27% ملابس شتوية وخيام ومستلزمات إيواء، إلى جانب 8% مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، استجابةً للاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.
تعد هذه الخطوة جزءاً من لمبادرة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي ساهمت في تجهيز 10 ملايين وجبة غذائية للأهل القطاع، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.
تعاضد المؤسسات الإنسانية
وساهم في تجهيز حمولة السفينة عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية في الإمارات، في صورة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتكاتف مؤسسات العمل الإنساني، حيث شاركت كل من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية،
ومن خلال عملية "الفارس الشهم 3" تؤكد الإمارات التزامها الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الجهود الإغاثية الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإنسانيين، ووفق أعلى المعايير الإنسانية والتنظيمية.
