السبت 2025-12-20 07:10 م

المؤسسات الإماراتية الإنسانية تتعاون في تجهيز حمولة سفينة "محمد بن راشد" المتجهة لغزة

ة
أرشيفية
السبت، 20-12-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري- استجابة لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت الإمارات عن تدشين إبحار سفينة "محمد بن راشد " الإنسانية من ميناء خليفة، وتأتي هذه الخطوات في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، ضمن سياق الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتجسيداً لنهجها الراسخ في مدّ يد العون والإغاثة خلال الأزمات الإنسانية.

اضافة اعلان


إغاثات متنوعة
وتضمّ السفينة على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تتوزع بواقع 65% مواد غذائية، و27% ملابس شتوية وخيام ومستلزمات إيواء، إلى جانب 8% مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، استجابةً للاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.


تعد هذه الخطوة جزءاً من لمبادرة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي ساهمت في تجهيز 10 ملايين وجبة غذائية للأهل القطاع، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.


تعاضد المؤسسات الإنسانية
وساهم في تجهيز حمولة السفينة عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية في الإمارات، في صورة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتكاتف مؤسسات العمل الإنساني، حيث شاركت كل من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية،

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعية دار البر، مؤسسة الاتحاد الخيرية، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية دبي الخيرية، هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإحسان الخيرية.


ومن خلال عملية "الفارس الشهم 3" تؤكد الإمارات التزامها الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الجهود الإغاثية الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإنسانيين، ووفق أعلى المعايير الإنسانية والتنظيمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مناسبات القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

ترند باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

أخبار محلية أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية



 






الأكثر مشاهدة