 
الأحد 2025-02-09 01:00 ص
 

المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير خبراء مجلس الأمن

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 09-02-2025 12:43 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان رفضها لما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، معتبرة أن التقرير يحتوي على "البيانات المغلوطة" التي تتطلب التصويب.

اضافة اعلان

 

وجاء هذا البيان بعد مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المؤسسة بالرد على ما ورد في التقرير الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت المؤسسة أن فريق الخبراء الذي أعد التقرير يعمل بموجب ولاية محددة تقتصر على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مشيرة إلى أن محتويات التقرير "لا تعتبر ملزمة أو نهائية"، بل تقدم كمساهمات لمجلس الأمن لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأضاف البيان أن المؤسسة لديها تحفظات على عدة فقرات في التقرير "جانبت الصواب وتضمنت مغالطات مضللة"، مؤكدة أنها أرسلت ردودا رسمية إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لتوضيح تلك النقاط.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية والدعوات العدوانية لإقامة دولة فلسطينية على أرضي السعودية

ارشيفية

عربي ودولي المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير خبراء مجلس الأمن

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: الجيش يبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم هذه الليلة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تأخير الدوام في مدارس المزار الجنوبي إلى الساعة التاسعة

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بن غفير

فلسطين مصدر: بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية

الهيئة العامة للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة

أخبار محلية انتخاب عبيدات رئيسا للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة

جيش الاحتلال

فلسطين الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق غزة



 




الأكثر مشاهدة