المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير خبراء مجلس الأمن

وأضاف البيان أن المؤسسة لديها تحفظات على عدة فقرات في التقرير "جانبت الصواب وتضمنت مغالطات مضللة"، مؤكدة أنها أرسلت ردودا رسمية إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لتوضيح تلك النقاط.
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