المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير خبراء مجلس الأمن

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان رفضها لما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، معتبرة أن التقرير يحتوي على "البيانات المغلوطة" التي تتطلب التصويب.

اضافة اعلان

وجاء هذا البيان بعد مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المؤسسة بالرد على ما ورد في التقرير الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.