المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ

الوكيل الإخباري- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن "الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ والجميع يسرع للتوصل إلى اتفاق".



وفي تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، قال باراك: "نريد وقف الأعمال العدائية على الحدود السورية الإسرائيلية".



وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً لافتا في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، والتي خرجت من دائرة التسريبات إلى التصريحات شبه الرسمية، خصوصا بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.

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