الإثنين 2025-07-07 02:35 م
 

المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ

ل
ارشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن "الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ والجميع يسرع للتوصل إلى اتفاق".

وفي تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، قال باراك: "نريد وقف الأعمال العدائية على الحدود السورية الإسرائيلية".

وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً لافتا في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، والتي خرجت من دائرة التسريبات إلى التصريحات شبه الرسمية، خصوصا بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.

اضافة اعلان

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ل

عربي ودولي المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ

صورة أرشيفية لشيف الاسلام القذافي

عربي ودولي سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"

فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني تشارك في إخماد حرائق سوريا.

أخبار محلية سوريا: الأردن يبذل جهودا كبيرة في إخماد حرائق اللاذقية

لات

أخبار الشركات ‘Galaxy Watch’... لأن العناية بصحتك تبدأ من النوم

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية تنويه حول موعد دوام المدارس

لب

فيديو الوكيل أهّلت 465 شخصًا.. جمعية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تناشد أهل الخير

ل

أسواق ومال إندونيسيا: بنك "بريكس" يحترم السيادة خلافا لصندوق النقد الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة