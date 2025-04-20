المبعوث الأمريكي لأوكرانيا: هدنة قريبة تلوح في الأفق

الوكيل الإخباري- أكد كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، أن هدنة قريبة تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحسمها.



وتحدث كيلوغ، في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، مساء أمس السبت عن هدنة محتملة في المدى القريب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة خلال 90 يوما لوقف هذه الحرب.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس السبت هدنة في أوكرانيا وذلك لاعتبارات إنسانية.