الأحد 2025-04-20 10:57 ص
 

المبعوث الأمريكي لأوكرانيا: هدنة قريبة تلوح في الأفق

ل
أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري- أكد كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، أن هدنة قريبة تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحسمها.

وتحدث كيلوغ، في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، مساء أمس السبت عن هدنة محتملة في المدى القريب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة خلال 90 يوما لوقف هذه الحرب.

اضافة اعلان


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس السبت هدنة في أوكرانيا وذلك لاعتبارات إنسانية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل العثور على طفل مفقود في المفرق

ثسصيئش

منوعات بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟

ب

اقتصاد محلي تطورات مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد في الأردن

ثب

فن ومشاهير بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات رحمه الله

نعـي فـاضل حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

فلسطين تحذر من مخطط لتفجير ونسف المسجد الأقصى

فلسطين مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى

98989998

طب وصحة تشعر بالنعاس أثناء النهار؟ إليك هذه النصائح للبقاء نشطا

لقطة من الحادث الصادم

عربي ودولي مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة