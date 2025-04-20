المبعوث الأمريكي لأوكرانيا: هدنة قريبة تلوح في الأفق

وتحدث كيلوغ، في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، مساء أمس السبت عن هدنة محتملة في المدى القريب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة خلال 90 يوما لوقف هذه الحرب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس السبت هدنة في أوكرانيا وذلك لاعتبارات إنسانية.
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