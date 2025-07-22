المبعوث الأمريكي لسوريا: الشرع يخاطر بفقدان الدعم الدولي وتفتيت البلاد

الوكيل الإخباري- حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الرئيس السوري أحمد الشرع من فقدان الدعم الدولي وتفتيت البلاد، داعيا إلى إعادة تقييم سياساته وتبني نهج أكثر شمولا.



وقال المبعوث الأمريكي إنه نصح الشرع في مناقشات خاصة بإعادة النظر في عناصر هيكل الجيش قبل الحرب، وتقليص التلقين الإسلامي، والسعي إلى الحصول على مساعدة أمنية إقليمية.



وفي مقابلة في بيروت، قال باراك لـ "رويترز" إنه في غياب التغيير السريع فإن الشرع يخاطر بفقدان الزخم الذي دفعه ذات يوم إلى السلطة.

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وأشار باراك إلى أنه ينبغي على الشرع أن يقول: "سأتكيف بسرعة، لأنه إن لم أتكيف بسرعة، فسأفقد طاقة الكون التي كانت خلفي". وأضاف أن بإمكان الشرع أن "ينضج كرئيس ويقول: 'الصواب أن أتخلى عن نهجي، الذي لا يُجدي نفعا".

RT