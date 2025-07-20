المبعوث الأمريكي يصل بيروت لمتابعة مقترح نزع سلاح حزب الله

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وعدد من المسؤولين، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
كما سيبحث في إطار المقترح الأمريكي الذي قدّمه في شهر يونيو الماضي، ويتضمن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
إلا أن بيروت، في حينها، لم تُصدّق على المقترحات الأمريكية، إنما قدمت "أفكاراً للحل".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الوثيقة تركز على نزع سلاح "حزب الله" وفصائل مسلحة أخرى، وتدعو لبنان إلى تحسين علاقاته مع سوريا المجاورة، وتنفيذ إصلاحات مالية".
كما تقترح الوثيقة "خطة تدريجية لنزع السلاح، يُسلّم بموجبها "حزب الله" أسلحته المنتشرة في لبنان، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان التي تحتلّها".
روسيا اليوم
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