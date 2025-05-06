المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

ووصف غروندبرغ "الضربة الجوية التي نفذها الحوثيون على مطار بن غوريون في إسرائيل وما أعقبتها من ضربات شنتها إسرائيل على مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن ردا على ذلك"، تمثل تصعيدا خطيرا في سياق إقليمي هش ومتقلب أصلا.
وشدد غروندبرغ على ضرورة امتثال جميع الفاعلين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفا أن العودة إلى الحوار تظل السبيل الوحيد المستدام لضمان السلامة والأمن الدائمين لليمن والمنطقة بأسرها.
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