المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

الوكيل الإخباري- دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال تصعيدية قد تُفاقم معاناة المدنيين.

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ووصف غروندبرغ "الضربة الجوية التي نفذها الحوثيون على مطار بن غوريون في إسرائيل وما أعقبتها من ضربات شنتها إسرائيل على مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن ردا على ذلك"، تمثل تصعيدا خطيرا في سياق إقليمي هش ومتقلب أصلا.