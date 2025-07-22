الثلاثاء 2025-07-22 09:49 م
 

المبعوث الأميركي إلى سوريا سيرأس اجتماعا بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين

المبعوث الأميركي إلى سوريا سيرأس اجتماعا بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين
المبعوث الأميركي إلى سوريا سيرأس اجتماعا بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:26 م
الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس الإخباري، الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم يُكشف عن هويتها أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بيريك سيرأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا الخميس.اضافة اعلان


ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن موقع أكسيوس أشار إلى أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.
 
 
gnews

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