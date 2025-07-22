المبعوث الأميركي إلى سوريا سيرأس اجتماعا بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن موقع أكسيوس أشار إلى أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.
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