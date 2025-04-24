المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين السبت في عُمان

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في تصريح لصحافيين إن ويتكوف سيحضر المحادثات المقرّر أن تعقد على المستوى الفني.
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان بعد غد السبت.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران... وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة".
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