السبت 2026-03-21 06:13 م

المتحدث باسم الأونروا: وضع الوكالة المالي "خطير"

الوكيل الإخباري-   قال مستشار وكالة الأونروا والمتحدث باسمها عدنان أبو حسنة، السبت، إن الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "خطير"، كما أن هناك ضغوطا سياسية وعمليات تشويه وتضليل ضدها.اضافة اعلان


وأوضح أبو حسنة أن الوكالة ما زالت تعاني من قطع المساعدات التي كانت تقدمها الإدارة الأميركية للوكالة والبالغة قرابة 360 مليون دولار سنويا، مضيفا أن هناك دولا خفضت مساعداتها للوكالة، في ظل ارتفاع الاحتياجات.

وأشار إلى أن العقوبات الإسرائيلية بوجه العمليات التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربية وغزة "هائلة"، مبينا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع الشاحنات التابعة للوكالة، والتي تحمل مواد غذائية تكفي غزة لـ3 أشهر، من الدخول للقطاع الذي دمرته حرب الإبادة الجماعية.

وبين أن الأونروا استوعبت في مدارسها المدمرة في غزة قرابة 300 ألف طالب، كما أنها تقدم مساعدات لقرابة 18 ألف مريض يوميا، وتوزع المياه الصالحة للشرب للآلاف.

ولفت إلى التحذير الصادر من المفوض العام فيليب لازاريني، مبينا أنه رسالة للمجتمع الدولي بأن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وبميزانية محدودة.

وكان لازاريني حذر في رسالة نُشرت الجمعة من أن استمرارية الوكالة باتت موضع شك، مشيرا إلى أن انهيارها سيجبر إسرائيل على تولي مهامها الإنسانية في غزة.
 
 


العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"

توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس .. وأمطار رعدية في هذه المناطق

إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات

الحاجة زهدية قمر (أم محمد الخواجا) في ذمة الله

بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض

