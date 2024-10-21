المتهم بانقلاب 2016 في تركيا.. وفاة فتح الله غولن في أمريكا

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة إن.تي.في ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الاثنين، أن الداعية التركي فتح الله غولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.

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وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.

ولم يتسنَّ التأكد من التقارير على الفور.



وأفادت وسائل الإعلام، عبر منشورات على موقع إكس، أن غولن توفي في بنسلفانيا عن عمر ناهز 83 عاماً.



يشار إلى أن فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، وُلِد في تركيا عام 1941، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.