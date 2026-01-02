المجلس الانتقالي في اليمن يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية

وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت "سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحا في الغارات السعودية على القوات الجنوبية الحكومية".
