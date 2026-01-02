المجلس الانتقالي في اليمن يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن الجمعة أن سبعة أشخاص قتلوا في غارات سعودية على معسكر تابع لقواته في حضرموت.

