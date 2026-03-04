المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

03:49 م

الوكيل الإخباري- أدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.





وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن استهداف دولة الإمارات تحت أي ذريعة يُعد عملًا عدوانيًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، لا يمكن تبريره أو تمريره أو التعامل معه كحدث عابر؛ فسيادة الدولة وصون أمنها الوطني، وحماية أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية خطٌّ أحمر ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون أو الاختبار.



وأعرب المجلس عن التضامن الكامل مع الدول الشقيقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسًا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأعلن المجلس - بوصفه ممثلًا لشعب الاتحاد - وقوفه الكامل خلف قيادة دولة الإمارات ومؤسساتها، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها الوطني، وثمّن ما صدر عن حكومة دولة الإمارات من إحاطةٍ شفافةٍ وواضحةٍ وحازمة تؤكد رفض الدولة القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي عمل عسكري، وفي الوقت ذاته احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.





