الأربعاء 2026-03-04 04:53 م

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية
المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية
 
الأربعاء، 04-03-2026 03:49 م
الوكيل الإخباري-  أدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.اضافة اعلان


وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن استهداف دولة الإمارات تحت أي ذريعة يُعد عملًا عدوانيًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، لا يمكن تبريره أو تمريره أو التعامل معه كحدث عابر؛ فسيادة الدولة وصون أمنها الوطني، وحماية أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية خطٌّ أحمر ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون أو الاختبار.

وأعرب المجلس عن التضامن الكامل مع الدول الشقيقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسًا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأعلن المجلس - بوصفه ممثلًا لشعب الاتحاد - وقوفه الكامل خلف قيادة دولة الإمارات ومؤسساتها، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها الوطني، وثمّن ما صدر عن حكومة دولة الإمارات من إحاطةٍ شفافةٍ وواضحةٍ وحازمة تؤكد رفض الدولة القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي عمل عسكري، وفي الوقت ذاته احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية عاجل الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه

ت

اقتصاد محلي "تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلّق

عربي ودولي اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلّق

العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

عربي ودولي العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة

عربي ودولي اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 






الأكثر مشاهدة