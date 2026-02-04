الأربعاء 2026-02-04 07:38 م

المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في عُمان

علما الولايات المتحدة وايران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 04-02-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بأن المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد الجمعة في سلطنة عُمان.

وقالت وكالة وكالة تسنيم إنّ "مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد الجمعة في مسقط"، مضيفة أنها "ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران"، وهو ما أكدته بدورها وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).

 
 


