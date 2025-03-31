المحكمة الجنائية الدولية تعلق على اعتقال نتنياهو في المجر

وأضاف المتحدث، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر المعلنة الأربعاء المقبل، أنه "ليس من حق الدول تقييم شرعية أو صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشكل أحادي الجانب".
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