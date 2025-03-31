الإثنين 2025-03-31 10:56 م
 

المحكمة الجنائية الدولية تعلق على اعتقال نتنياهو في المجر

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 31-03-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري- أكد متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن "المحكمة تعتمد على الدول في تنفيذ قراراتها. وهذا ليس التزاما قانونيا تجاهها فحسب، كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، بل هو أيضا مسؤولية تجاه الدول الأطراف الأخرى"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

اضافة اعلان


وأضاف المتحدث، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر المعلنة الأربعاء المقبل، أنه "ليس من حق الدول تقييم شرعية أو صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشكل أحادي الجانب".


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة

ل

أسواق ومال اكتشاف حقل نفطي ضخم في بحر الصين الجنوبي

ا

عربي ودولي ريابكوف: واشنطن لا تنوي الانسحاب من "الناتو"

ل

عربي ودولي السويد تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها لأوكرانيا حتى الآن

ل

أسواق ومال رد مشترك من الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الرسوم الجمركية الأميركية

ا

عربي ودولي مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 بجروح في انفجار منجم فحم بإسبانيا

ا

عربي ودولي المحكمة الجنائية الدولية تعلق على اعتقال نتنياهو في المجر

ل

أخبار محلية عجلون: الدواوين والمضافات العشائرية تعزز قيم التواصل الاجتماعي بالعيد



 
 





الأكثر مشاهدة