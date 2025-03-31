المحكمة الجنائية الدولية تعلق على اعتقال نتنياهو في المجر

الوكيل الإخباري- أكد متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن "المحكمة تعتمد على الدول في تنفيذ قراراتها. وهذا ليس التزاما قانونيا تجاهها فحسب، كما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، بل هو أيضا مسؤولية تجاه الدول الأطراف الأخرى"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

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وأضاف المتحدث، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر المعلنة الأربعاء المقبل، أنه "ليس من حق الدول تقييم شرعية أو صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشكل أحادي الجانب".