المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بتقييد صلاحيات بن غفير

الوكيل الإخباري- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا مؤقتا يفرض قيودا على وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك عقب جلسة استماع وصفت بـ"التاريخية"، ويحتمل أن يقود القرار إلى إقالته.



ويهدف القرار القضائي إلى تحجيم صلاحيات بن غفير ودفع الأطراف نحو تسوية قبل مطلع مايو المقبل.



وبحسب القرار، منح كل من بن غفير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاقات، مع إلزامهم بإبلاغ المحكمة بحلول 3 مايو بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو عرض نقاط الخلاف العالقة.